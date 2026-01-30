Journées ciné avec la Carte Avantages Jeunes pendant les vacances d’hiver Ruelle du Casino Hauts de Bienne

Journées ciné avec la Carte Avantages Jeunes pendant les vacances d’hiver

La carte Avantages Jeunes organise les journées ciné pendant les vacances d’hiver ! Le tarif de la place de cinéma est à 3,50 € sur toutes les séances valables à des dates définies.

Retrouvez toutes les dates de la région sur https://www.avantagesjeunes.com/news/journees_cine_25_26 .

Ruelle du Casino Cinéma Casino Hauts de Bienne 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 87 02 55 ij39@avantagesjeunes.com

