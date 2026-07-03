Journées Cirque au jardin Marcouyeux Montaignac-sur-Doustre
vendredi 14 août 2026 · Marcouyeux · Montaignac-sur-Doustre
Informations pratiques
Montaignac-sur-Doustre
Journées Cirque au jardin
Marcouyeux 48 impasse des myrtilles Montaignac-sur-Doustre Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-14
Le festival Cirque au jardin fête ses 10 ans !
Vendredi
17 h 30 Vendredi Decouverte En partenariat avec Ville et Pays d’Art et d’Histoire
19 h 128 Kilos de Mélèze Cie des Cieux Galvanisés
20 h 30 Malval Collectif Lost in Tradition
Samedi
14 h 30 16 h Initiations Cirque avec A’Tous Cirk
16 h 15 Radio RINO Compagnie TWO
17 h 45 Le CABARET des 10 Ans !
20 h 30 Eclipse Cirque des Petites Natures
21 h 45 Projection du PHILMATON Collectif 12 Volt
22 h 00 ARAWA
23 h 30 Amour SUPER
En continu (sauf pendant spectacles) 15 h à 20 h 30 Philmaton / Collectif 12 Volt
Dimanche
En continu 15 h à 18 h Philmaton / Collectif 12 Volt
12 h 30 Freedom Syndicate Apéro/Sieste musicale
15 h 45 La suite sur Bach (Bien Calée) Compagnie Paul et Max
17 h 15 Glam Circus Compagnie Carapace
18 h 30 Tu veux que je te reste ensemble ? Cirque Anecdotik
19 h 30 Tombola .
Marcouyeux 48 impasse des myrtilles Montaignac-sur-Doustre 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 48 58 40
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English : Journées Cirque au jardin
L’événement Journées Cirque au jardin Montaignac-sur-Doustre a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières