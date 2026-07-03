Journées Cirque au jardin Marcouyeux Montaignac-sur-Doustre

Informations pratiques

Montaignac-sur-Doustre

Journées Cirque au jardin

Marcouyeux 48 impasse des myrtilles Montaignac-sur-Doustre Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-14

Le festival Cirque au jardin fête ses 10 ans !

Vendredi

17 h 30 Vendredi Decouverte En partenariat avec Ville et Pays d’Art et d’Histoire

19 h 128 Kilos de Mélèze Cie des Cieux Galvanisés

20 h 30 Malval Collectif Lost in Tradition

​Samedi

14 h 30 16 h Initiations Cirque avec A’Tous Cirk

16 h 15 Radio RINO Compagnie TWO

17 h 45 Le CABARET des 10 Ans !

20 h 30 Eclipse Cirque des Petites Natures

21 h 45 Projection du PHILMATON Collectif 12 Volt

22 h 00 ARAWA

23 h 30 Amour SUPER

En continu (sauf pendant spectacles) 15 h à 20 h 30 Philmaton / Collectif 12 Volt

Dimanche

En continu 15 h à 18 h Philmaton / Collectif 12 Volt

12 h 30 Freedom Syndicate Apéro/Sieste musicale

15 h 45 La suite sur Bach (Bien Calée) Compagnie Paul et Max

17 h 15 Glam Circus Compagnie Carapace

18 h 30 Tu veux que je te reste ensemble ? Cirque Anecdotik

19 h 30 Tombola .

Marcouyeux 48 impasse des myrtilles Montaignac-sur-Doustre 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 48 58 40

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English : Journées Cirque au jardin

L’événement Journées Cirque au jardin Montaignac-sur-Doustre a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières