Journées Citoyennes Couture & Tricot Résidence d’Autonomie du Moulin des Dames Angoulême

Journées Citoyennes Couture & Tricot

Résidence d’Autonomie du Moulin des Dames 37 Rue du Moulin des Dames Angoulême Charente

Début : 2026-02-03 14:30:00

fin : 2026-02-10 16:00:00

2026-02-03 2026-02-10 2026-02-17 2026-02-24

La Ville d’Angoulême organise une nouvelle journée citoyenne !



Rendez-vous tous les mardis du mois de février de 14h30 à 16h dans la salle d’animation à la Résidence d’autonomie du Moulin des Dames.

Résidence d’Autonomie du Moulin des Dames 37 Rue du Moulin des Dames Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 04 44 29 f.robin@mairie-angouleme.fr

The town of Angoulême is organizing another Citizen’s Day!



Meet us every Tuesday in February from 2:30 to 4pm in the activity room at the Moulin des Dames independent living residence.

