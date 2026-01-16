Journées Citoyennes Couture & Tricot Résidence d’Autonomie du Moulin des Dames Angoulême
Journées Citoyennes Couture & Tricot Résidence d’Autonomie du Moulin des Dames Angoulême mardi 3 février 2026.
Journées Citoyennes Couture & Tricot
Résidence d’Autonomie du Moulin des Dames 37 Rue du Moulin des Dames Angoulême Charente
Début : 2026-02-03 14:30:00
fin : 2026-02-10 16:00:00
2026-02-03 2026-02-10 2026-02-17 2026-02-24
La Ville d’Angoulême organise une nouvelle journée citoyenne !
Rendez-vous tous les mardis du mois de février de 14h30 à 16h dans la salle d’animation à la Résidence d’autonomie du Moulin des Dames.
Résidence d’Autonomie du Moulin des Dames 37 Rue du Moulin des Dames Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 04 44 29 f.robin@mairie-angouleme.fr
English :
The town of Angoulême is organizing another Citizen’s Day!
Meet us every Tuesday in February from 2:30 to 4pm in the activity room at the Moulin des Dames independent living residence.
