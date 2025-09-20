« Journées Colette » : visites guidées et repas Château de Castel Novel Varetz

Gratuit. Sur inscription. 05 55 24 08 80 (pour les visites), 05 55 85 00 01 (pour le repas).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T16:30:00

Fin : 2025-09-21T09:30:00 – 2025-09-21T16:30:00

Durant les « Journées Colette », découvrez la bâtisse de l’incroyable château de Castel Novel, qui a vu passer huit siècles d’histoire de familles féodales, puis a été transformée en complexe hôtelier dans les années 1950.

L’après-midi, une visite guidée gratuite des Jardins de Colette vous est proposée.

Programme des samedi 20 et dimanche 21 septembre :

9h30 : visite du château de Castel Novel

12h30 : repas « Colette » (facultatif, à réserver en dehors de la visite – tarif du menu : 35 €)

14h30 : visite guidée des Jardins de Colette

Ces journées sont organisées par le Pays d’art et d’histoire Vézère Ardoise, en partenariat avec le château de Castel Novel, les Jardins de Colette et la médiathèque de Varetz.

Les réservations sont ouvertes à partir du lundi 8 septembre.

En parallèle, l’exposition « Les maisons de Colette » est présentée à la médiathèque de Varetz, du 10 septembre au 3 octobre.

Elle propose des saynètes en diorama (tableaux en relief) représentant la vie de Colette.

Artiste : Monique Zanette

Vernissage : vendredi 19 septembre à 18h

Permanence exceptionnelle : samedi 20 septembre après-midi

Le château de Castel Novel porte la trace de nombreux siècles. La partie la plus ancienne remonte au XIIIe siècle La grande tour d'angle considérée comme ayant servi de poste de guet. L'ordonnance générale est de la fin du XIVe siècle, remaniée au XIXe siècle. Le château, bâti sur un piton rocheux, domine un grand parc arboré et la campagne environnante. Un des derniers possesseurs fut le Baron Henry de Jouvenel. Actuellement, le château est un magnifique ensemble hôtelier et restaurant dans un parc arboré.

© Médiathèque varetz