Journées culturelles: le cheval dans l’art, figures, usages et symboles de l’antiquité à nos jours, Parc Equestre fédéral, 41600 Lamotte-Beuvron

Journées culturelles: le cheval dans l’art, figures, usages et symboles de l’antiquité à nos jours 26 et 27 mars Parc Equestre fédéral Loir-et-Cher

Le montant de l’inscription s’élève à 100 € par personne et comprend l’entrée, ainsi que trois repas (jeudi midi, jeudi soir et vendredi midi). L’hébergement n’est pas inclus.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-26T10:00:00+01:00 – 2026-03-26T19:30:00+01:00

Fin : 2026-03-27T09:00:00+01:00 – 2026-03-27T13:00:00+01:00

En 2021, la Fédération Française d’Equitation (FFE), après avoir rédigé un ouvrage retraçant l’histoire de la Fédération à l’occasion de son centenaire, a engagé des travaux visant à dresser un état des lieux de notre patrimoine équestre, qui a non seulement marqué notre civilisation mais aussi notre culture, nos savoir-faire, nos connaissances humaines, éthologiques ou encore anthropologiques.

Afin de partager ces différentes connaissances et avancées, la FFE a organisé pour la première fois en 2024 ses premières “Journées culturelles”. Pensé autour du thème des “origines de l’équitation : le cheval, un acteur permanent du changement social”, cet événement a rencontré un franc succès, signe de l’intérêt du sujet pour l’ensemble de la communauté équestre, mais aussi plus largement pour les passionnés d’histoire et de patrimoine.

Fortes de ce succès, ces Journées culturelles reviennent pour une seconde édition les 26 et 27 mars prochains, autour du “Cheval dans l’art: figures, usages et symboles de l’Antiquité à nos jours”.

Grâce aux différents chercheurs, historiens et professeurs qui nous partageront leurs savoirs, la première journée sera l’occasion de revenir sur l’histoire de la représentation du cheval dans l’art, de la Préhistoire à nos jours, tandis que la seconde sera consacrée au message même que les artistes souhaitent transmettre grâce à leurs représentations de cet animal si singulier. En parallèle, une exposition d’œuvres d’Edward Vignot sera accessible tout au long de cet événement.

Parc Equestre fédéral Parc équestre fédéral 41600 Lamotte-Beuvron 41600 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.ffe.com/evenements/journees-culturelles-ffe-2026 »}, {« type »: « link », « value »: « https://docs.google.com/forms/d/1ZUwgzQlpMJRuZa6ksFNFwGNUqRCuYU4MXbj4ndEovJU/viewform?edit_requested=true »}]

