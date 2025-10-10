JOURNÉES D’AUTOMNE D’AVANCEZ CULTUREL Rue des Capucins Cazères

JOURNÉES D’AUTOMNE D’AVANCEZ CULTUREL Rue des Capucins Cazères vendredi 10 octobre 2025.

JOURNÉES D’AUTOMNE D’AVANCEZ CULTUREL

Rue des Capucins CINÉMA-THÉÂTRE LES CAPUCINS DE CAZÈRES Cazères Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-10 20:30:00

fin : 2025-10-10

Date(s) :

2025-10-10

Le fin de l’été approche ainsi que la programmation des Journées d’Automne d’Avancez Culturel qui se tiendront cette année la deuxième semaine d’octobre.

Présentation de la pièce

Karen et Vera

Danse-théâtre par l’Incandescente Compagnie

Tout public, à partir de 12 ans

Vera, créatrice de mode de renom reçoit chez elle Karen, une jeune femme qu’elle vient de rencontrer. Quand Karen arrive, c’est le coup de foudre. Le temps passe, leur relation évolue sous les yeux de Marlène, l’assistante de Vera, secrètement amoureuse d’elle. Quelques mois plus tard, Vera, bouteille de gin tonic à la main attend Karen. Quand Karen arrive, c’est l’amour qui rend fou.

Ce trio de danse-théâtre accoudé au comptoir nous fait plonger dans l’intimité de ce couple et explorer les méandres de l’amour maladif dans tous ses registres, du plus tragique au plus kitsch.

—

Jeu Elfi Forey, Emma Gautrand et Margaux Auroux

Ecriture et mise en scène Elfi Forey et Emma Gautrand

Régie son et création bande sonore Margaux Auroux

Composition bande musicale Thibault Lavigne

Regard chorégraphique Gabriel Planat

Création costumes Margot Frumin

Perruques et maquillage Rebecca Manresa, Elodie Cachera et Emilie Remois, élèves du lycée Hélène Boucher (Toulouse)

Construction et conception scénographie Antoine Deheppe (La Chaudière)

Production incandescente compagnie

Avec le soutien de la Mairie de Toulouse, le Département Haute-Garonne et les contributeurices du financement participatif. .

Rue des Capucins CINÉMA-THÉÂTRE LES CAPUCINS DE CAZÈRES Cazères 31220 Haute-Garonne Occitanie avancezculturelasso@gmail.com

English :

As summer draws to a close, so does the schedule for Avancez Culturel’s Journées d’Automne, to be held this year in the second week of October.

German :

Das Ende des Sommers rückt näher und damit auch die Planung der Herbsttage von Avancez Culturel, die dieses Jahr in der zweiten Oktoberwoche stattfinden werden.

Italiano :

La fine dell’estate si avvicina, così come il programma delle Journées d’Automne di Avancez Culturel, che quest’anno si terranno nella seconda settimana di ottobre.

Espanol :

Se acerca el final del verano, y con él el programa de las Journées d’Automne de Avancez Culturel, que este año se celebrarán en la segunda semana de octubre.

L’événement JOURNÉES D’AUTOMNE D’AVANCEZ CULTUREL Cazères a été mis à jour le 2025-08-30 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE