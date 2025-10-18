Journées de la Biodiversité | Ateliers et spectacle Eymet

Journées de la Biodiversité | Ateliers et spectacle Eymet samedi 18 octobre 2025.

Journées de la Biodiversité | Ateliers et spectacle

Eymet Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-18

Date(s) :

2025-10-18

La biodiversité, essentielle à l’équilibre des écosystèmes, représente la variété de la vie sur Terre, englobant tant les espèces animales que végétales.

Nous vous proposons le programme suivant pour la journée

– 10h Atelier culinaire « Alimentation et Biodiversité » au Moulin seigneurial.

– 12h Soupe paysanne partagée au Moulin seigneurial.

– 14h Tous au jardin de Sally ! Copeaux, compost et crottes ! proposés par les Amis de Sally la Salamandre.

– 18h Spectacle de sortie de résidence, tout public « Panique sous terre » à l’Eden. .

Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 22 22 10

English : Journées de la Biodiversité | Ateliers et spectacle

German : Journées de la Biodiversité | Ateliers et spectacle

Italiano :

Espanol : Journées de la Biodiversité | Ateliers et spectacle

L’événement Journées de la Biodiversité | Ateliers et spectacle Eymet a été mis à jour le 2025-09-12 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides