Journées de la Biodiversité | Ateliers et spectacle Eymet
Journées de la Biodiversité | Ateliers et spectacle Eymet samedi 18 octobre 2025.
Journées de la Biodiversité | Ateliers et spectacle
Eymet Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-18
fin : 2025-10-18
Date(s) :
2025-10-18
La biodiversité, essentielle à l’équilibre des écosystèmes, représente la variété de la vie sur Terre, englobant tant les espèces animales que végétales.
Nous vous proposons le programme suivant pour la journée
– 10h Atelier culinaire « Alimentation et Biodiversité » au Moulin seigneurial.
– 12h Soupe paysanne partagée au Moulin seigneurial.
– 14h Tous au jardin de Sally ! Copeaux, compost et crottes ! proposés par les Amis de Sally la Salamandre.
– 18h Spectacle de sortie de résidence, tout public « Panique sous terre » à l’Eden. .
Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 22 22 10
English : Journées de la Biodiversité | Ateliers et spectacle
German : Journées de la Biodiversité | Ateliers et spectacle
Italiano :
Espanol : Journées de la Biodiversité | Ateliers et spectacle
L’événement Journées de la Biodiversité | Ateliers et spectacle Eymet a été mis à jour le 2025-09-12 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides