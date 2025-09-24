Journées de la biodiversité Créteil Créteil

Journées de la biodiversité 24 – 26 septembre Créteil Val-de-Marne

Début : 2025-09-24T11:00:00 – 2025-09-24T20:00:00

Fin : 2025-09-26T13:00:00 – 2025-09-26T20:00:00

L’UPEC organise la troisième édition des journées de la biodiversité, du 24 au 26 septembre. Au programme : ateliers, conférences et expositions ; toutes centrées sur la diversité du vivant. Ouverture au Campus André Boulle, avec le vernissage de l’exposition et la signature de la charte de la biodiversité. Consultez le programme !

Créteil UPEC Créteil 94010 Gizeh-Montaigut – Palais Val-de-Marne Île-de-France https://www.u-pec.fr/fr/universite/actualites/journees-biodiversite-2025

