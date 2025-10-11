Journées de la Biodiversité de l’Oise au Manège Ordener à Senlis Senlis

Journées de la Biodiversité de l'Oise au Manège Ordener à Senlis

6-8 Rue des Jardiniers Senlis Oise

Début : 2025-10-11 10:00:00

fin : 2025-10-12 18:00:00

2025-10-11 2025-10-12

Les Journées Biodiversité de l’Oise sont des évènementiels complets visant à une meilleure connaissance de la biodiversité par le plus grand nombre et à l’éducation sensibilisation en faveur de la préservation de la nature. Au programme stands associatifs sur la nature (avec animations et jeux), expositions de champignons, plantes, bonzaïs, collections d’insectes, ateliers d’observation du soleil à la longue-vue astronomique, plusieurs expositions photographiques, conférences, etc. Une sortie nature sera réalisée le dimanche (programme en cours).

Lieu de rendez-vous le samedi de 14h à 18h, et le dimanche de 10h à 18h au Manège du Quartier Ordener, 6/8 rue des jardiniers, 60300 Senlis

Tarif gratuit.

Renseignements et inscription contact@cpie60.fr

contact@cpie60.fr

English :

The Journées Biodiversité de l?Oise (Oise Biodiversity Days) are a comprehensive series of events designed to increase public awareness of biodiversity and promote education and awareness-raising in favor of nature conservation. On the program: association stands on nature (with animations and games), exhibitions of mushrooms, plants, bonzaïs, insect collections, sun observation workshops with astronomical spotting scopes, several photographic exhibitions, conferences, etc. A nature outing will be organized on Sunday (program in progress).

Meeting place: Saturday, from 2 pm to 6 pm, and Sunday, from 10 am to 6 pm, at the Manège du Quartier Ordener, 6/8 rue des jardiniers, 60300 Senlis

Price: free of charge.

Information and registration: contact@cpie60.fr

German :

Die Biodiversitätstage des Departements Oise sind umfassende Veranstaltungen, die darauf abzielen, die Biodiversität einer breiten Öffentlichkeit näher zu bringen und das Bewusstsein für den Erhalt der Natur zu schärfen. Auf dem Programm stehen: Stände von Vereinen zum Thema Natur (mit Animationen und Spielen), Ausstellungen von Pilzen, Pflanzen, Bonsais, Insektensammlungen, Workshops zur Sonnenbeobachtung mit astronomischen Fernrohren, mehrere Fotoausstellungen, Vorträge, etc. Am Sonntag findet ein Naturausflug statt (Programm läuft noch).

Treffpunkt: Samstag von 14 bis 18 Uhr und Sonntag von 10 bis 18 Uhr in der Reithalle des Quartier Ordener, 6/8 rue des jardiniers, 60300 Senlis

Preis: kostenlos.

Informationen und Anmeldung: contact@cpie60.fr

Italiano :

Le Journées Biodiversité de l’Oise (Giornate della Biodiversità dell’Oise) sono una serie completa di eventi pensati per sensibilizzare il maggior numero possibile di persone alla biodiversità e per educare e sensibilizzare alla necessità di preservare la natura. In programma: stand di associazioni sulla natura (con attività e giochi), mostre di funghi, piante, bonsai, collezioni di insetti, laboratori di osservazione del sole con un telescopio astronomico, diverse mostre fotografiche, conferenze, ecc. Domenica è prevista anche un’escursione naturalistica (programma in corso).

Luogo di incontro: sabato dalle 14.00 alle 18.00 e domenica dalle 10.00 alle 18.00 presso il Manège du Quartier Ordener, 6/8 rue des jardiniers, 60300 Senlis

Prezzo: gratuito.

Informazioni e iscrizioni: contact@cpie60.fr

Espanol :

Las Jornadas de Biodiversidad de l’Oise (Journées Biodiversité de l’Oise) son un amplio conjunto de actos destinados a sensibilizar al mayor número posible de personas sobre la biodiversidad y a educar y concienciar sobre la necesidad de preservar la naturaleza. En el programa: stands de asociaciones sobre la naturaleza (con actividades y juegos), exposiciones de setas, plantas, bonsáis, colecciones de insectos, talleres de observación del sol con telescopio astronómico, varias exposiciones fotográficas, conferencias, etc. También habrá una salida a la naturaleza el domingo (programa en curso).

Lugar de encuentro: sábado de 14.00 a 18.00 h. y domingo de 10.00 a 18.00 h. en el Manège du Quartier Ordener, 6/8 rue des jardiniers, 60300 Senlis

Precio: gratuito.

Información e inscripciones: contact@cpie60.fr

