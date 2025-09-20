Journées de la fleur française Agey
Journées de la fleur française Agey samedi 20 septembre 2025.
Journées de la fleur française
Atelier Pétales Sauvages Agey Côte-d’Or
Début : 2025-09-20 16:30:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
Créée en 2021, ces journées nationales ont pour objectif de fédérer, informer, accompagner, diffuser, faire rayonner, décloisonner et surtout fêter la fleur française, locale et de saison !
Une action collective portée par le Collectif de la Fleur et ses adhérents horticulteurs, grossistes, fleuristes, répartis sur tout le territoire français.
Au programme de ces journées une chasse aux bouquets nationale et plus d’une centaine d’événements organisés dans toutes les régions de France.
Samedi 20 septembre
Venez participer à un atelier floral d’1H30
Rendez-vous à l’atelier à 16H30
Composez vous-même et repartez avec votre création, profitez d’un instant de déconnexion et de poésie végétale
Tarif 43 euros
Dimanche 21 septembre
Chasse aux bouquets sur Agey
Il vous suffit de chercher les bouquets cachés dans Agey et de les partager via les réseaux .
Atelier Pétales Sauvages Agey 21410 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 77 98 48 71 contact@atelier-petales-sauvages.fr
