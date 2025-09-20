Journées de la fleur française Agey

Atelier Pétales Sauvages Agey Côte-d’Or

Tarif : 43 EUR

Début : 2025-09-20 16:30:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

Créée en 2021, ces journées nationales ont pour objectif de fédérer, informer, accompagner, diffuser, faire rayonner, décloisonner et surtout fêter la fleur française, locale et de saison !

Une action collective portée par le Collectif de la Fleur et ses adhérents horticulteurs, grossistes, fleuristes, répartis sur tout le territoire français.

Au programme de ces journées une chasse aux bouquets nationale et plus d’une centaine d’événements organisés dans toutes les régions de France.

Samedi 20 septembre

Venez participer à un atelier floral d’1H30

Rendez-vous à l’atelier à 16H30

Composez vous-même et repartez avec votre création, profitez d’un instant de déconnexion et de poésie végétale

Tarif 43 euros

Dimanche 21 septembre

Chasse aux bouquets sur Agey

Il vous suffit de chercher les bouquets cachés dans Agey et de les partager via les réseaux .

Atelier Pétales Sauvages Agey 21410 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 77 98 48 71 contact@atelier-petales-sauvages.fr

