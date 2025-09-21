Journées de la fleur française Bidache
Journées de la fleur française Bidache dimanche 21 septembre 2025.
Journées de la fleur française
Bidache Pyrénées-Atlantiques
Début : 2025-09-21
fin : 2025-09-21
2025-09-21
Cet évènement s’invitera lors des Journées du patrimoine, au Château de Gramont, à Bidache.
Tentez votre chance et remportez un bouquet de la fleuriste « Les Fleurs du Château ». Pour cela, nous vous invitons à participer au petit quizz floral, qui se déroulera au sein de ce monument historique de 10h à 11h et de 15h30 à 16h30. Tirage au sort à 11h et 16h30. .
Bidache 64520 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 03 49
