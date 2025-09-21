Journées de la fleur française Bidache

Journées de la fleur française Bidache dimanche 21 septembre 2025.

Journées de la fleur française

Bidache Pyrénées-Atlantiques

Cet évènement s’invitera lors des Journées du patrimoine, au Château de Gramont, à Bidache.

Tentez votre chance et remportez un bouquet de la fleuriste « Les Fleurs du Château ». Pour cela, nous vous invitons à participer au petit quizz floral, qui se déroulera au sein de ce monument historique de 10h à 11h et de 15h30 à 16h30. Tirage au sort à 11h et 16h30. .

Bidache 64520 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 03 49

