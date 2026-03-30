Journées de la flûte à bec Centre de musique ancienne Sauternes

Journées de la flûte à bec

Centre de musique ancienne 18 rue Principale Sauternes Gironde

Tarif : 70 – 70 – 120 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-17

Céline Daudin se passionne très tôt pour la musique ancienne et la flûte à bec. Formée auprès de Jean-Pierre Nicolas, elle se perfectionne avec Claire Michon et Benoît Toïgo. Elle est également titulaire d’un Master de musicologie (Sorbonne). Elle se produit au sein de plusieurs ensembles et explore aussi les musiques celtiques, notamment à travers le tin whistle. Titulaire du Diplôme d’État, elle enseigne la flûte à bec aux conservatoires de Gradignan et de Blanquefort.

Le chant traditionnel sacré nécessite un travail sur le son individuel, sur la technique vocale naturelle ainsi que sur l’acoustique des lieux, afin que “les pierres chantent avec nous” !

Pré-requis:

Pratique autonome de la flûte à bec et bonne lecture musicale. .

Centre de musique ancienne 18 rue Principale Sauternes 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 62 78 88 centremusiqueancienne@gmail.com

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English : Journées de la flûte à bec

L’événement Journées de la flûte à bec Sauternes a été mis à jour le 2026-03-26 par La Gironde du Sud