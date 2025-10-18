Journées de la résilience Place Petite Hollande / Ile Gloriette Nantes

Journées de la résilience Place Petite Hollande / Ile Gloriette Nantes samedi 18 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-18 10:00 – 17:00

Gratuit : oui Tout public

Ces deux journées ont pour but de sensibiliser chaque citoyen aux risques majeurs, qu’ils soient naturels ou technologiques, et de diffuser les bons réflexes à adopter en cas de crise. Elle invite chacun – citoyens, associations, entreprises, collectivités, établissements scolaires – à se mobiliser autour de trois grands objectifs : mieux connaître les risques, se préparer à agir en cas de catastrophe, renforcer notre capacité collective à faire face.Au programme de ces deux jours, entre autres :???? Un espace simulation, avec une chambre climatique pour une immersion sensorielle d’un quotidien à 50° ;???? Visualisation des niveaux de crue de la Loire en réalité virtuelle ;???? Des animations et des ateliers : les bons comportements en cas d’inondation, les gestes qui sauvent, préparer son kit d’évacuation, atelier radio amateur…???? Le samedi, une table ronde (14h, faculté de pharmacie / 9, rue Bias) sur le thème : « Face aux fortes chaleurs : vécus, vulnérabilités et adaptation »

Place Petite Hollande / Ile Gloriette Centre-ville Nantes 44000

http://metropole.nantes.fr