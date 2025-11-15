Journées de l’arbre de la plante et du fruit foyer et promenade d’Auzilhon Quissac

Journées de l’arbre de la plante et du fruit

foyer et promenade d’Auzilhon 1 avenue du 11 novembre Quissac Gard

Début : 2025-11-15 09:00:00

fin : 2025-11-16 18:30:00

2025-11-15

Journée autour de la sauvegarde de la biodiversité végétale

foyer et promenade d’Auzilhon 1 avenue du 11 novembre Quissac 30260 Gard Occitanie +33 6 65 03 70 32 dimanches.verts@gmail.com

English :

A day dedicated to safeguarding plant biodiversity

German :

Tag rund um den Schutz der pflanzlichen Biodiversität

Italiano :

Giornata della conservazione della biodiversità vegetale

Espanol :

Día de la conservación de la biodiversidad vegetal

