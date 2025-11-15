Journées de l’arbre de la plante et du fruit foyer et promenade d’Auzilhon Quissac
foyer et promenade d’Auzilhon 1 avenue du 11 novembre Quissac Gard
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Début : 2025-11-15 09:00:00
fin : 2025-11-16 18:30:00
2025-11-15
Journée autour de la sauvegarde de la biodiversité végétale
foyer et promenade d’Auzilhon 1 avenue du 11 novembre Quissac 30260 Gard Occitanie +33 6 65 03 70 32 dimanches.verts@gmail.com
English :
A day dedicated to safeguarding plant biodiversity
German :
Tag rund um den Schutz der pflanzlichen Biodiversität
Italiano :
Giornata della conservazione della biodiversità vegetale
Espanol :
Día de la conservación de la biodiversidad vegetal
