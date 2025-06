Journées de l’archéologie à l’espace muséographique des Carmes – Centre culturel de la Chapelle des Carmes Montélimar 14 juin 2025 10:00

Drôme

Journées de l’archéologie à l’espace muséographique des Carmes Centre culturel de la Chapelle des Carmes 24 rue monnaie vieille Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-14 10:00:00

fin : 2025-06-15 18:00:00

Date(s) :

2025-06-14

Pour les journées européennes de l’archéologie, le musée vous propose des visites guidées et commentées sur le thème « Au fil du Rhône ».

.

Centre culturel de la Chapelle des Carmes 24 rue monnaie vieille

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 60 88 60 sand-mesnie@laposte.net

English :

For the European Archaeology Days, the museum is offering guided and commented tours on the theme of « Along the Rhône ».

German :

Anlässlich der Europäischen Tage der Archäologie bietet Ihnen das Museum geführte und kommentierte Besichtigungen zum Thema « Am Lauf der Rhône » an.

Italiano :

In occasione delle Giornate Europee dell’Archeologia, il museo offre visite guidate con commento sul tema « Lungo il Rodano ».

Espanol :

Con motivo de las Jornadas Europeas de Arqueología, el museo ofrece visitas guiadas comentadas sobre el tema « A lo largo del Ródano ».

L’événement Journées de l’archéologie à l’espace muséographique des Carmes Montélimar a été mis à jour le 2025-06-11 par Montélimar Tourisme Agglomération