Journées de l’archéologie ciné discussion – LANNEMEZAN Lannemezan, 11 juin 2025 18:30, Lannemezan.

Hautes-Pyrénées

Début : 2025-06-11 18:30:00

fin : 2025-06-11

2025-06-11

Dans le cadre des Journées de l’Archéologie 2025 projection rupestre suivi d’une discussion avec le réalisateur.

En septembre 2022, sept dessinateurs et une dessinatrice de bande dessinée sont conviés à une expérience unique au monde. Pendant 10 jours, ils vont quitter leur table à dessin et se retrouver dans la peau des artistes de la préhistoire. Ensemble, ils vont donner libre cours à leur imagination dans une petite grotte transformée en champignonnière, située au coeur du Parc Naturel Régional des Causses du Quercy dans le département du Lot. Ils vont s’exprimer en utilisant les techniques et les gestes de leurs ancêtres paléolithiques qui ont orné la grotte du Pech Merle tout près de là. Cette expérience d’art pariétal contemporaine va questionner les origines de l’art et s’avérer riche d’enseignements et de surprises…

Tarif 7€

Lannemezan 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 32 09 54 92 contact@cinegrandrio.fr

English :

As part of the Journées de l’Archéologie 2025: rock screening followed by a discussion with the director.

In September 2022, seven male and one female cartoonist are invited to take part in a unique experiment. For 10 days, they will leave their drawing tables and find themselves in the shoes of prehistoric artists. Together, they will give free rein to their imagination in a small cave transformed into a mushroom farm, located in the heart of the Parc Naturel Régional des Causses du Quercy in the Lot department. They will express themselves using the techniques and gestures of their Paleolithic ancestors, who adorned the nearby Pech Merle cave. This contemporary parietal art experience will question the origins of art and prove rich in lessons and surprises…

Price: 7?

German :

Im Rahmen der Archäologietage 2025: Felsbildvorführung mit anschließender Diskussion mit dem Regisseur.

Im September 2022 werden sieben Comiczeichner und eine Comiczeichnerin zu einem weltweit einzigartigen Experiment eingeladen. Zehn Tage lang werden sie ihren Zeichentisch verlassen und sich in die Rolle prähistorischer Künstler versetzen. Gemeinsam werden sie in einer kleinen Höhle, die in eine Pilzzucht umgewandelt wurde, im Herzen des Regionalen Naturparks Causses du Quercy im Departement Lot ihrer Fantasie freien Lauf lassen. Sie werden sich mit den Techniken und Gesten ihrer paläolithischen Vorfahren ausdrücken, die die nahe gelegene Höhle Pech Merle verziert haben. Dieses zeitgenössische Höhlenkunst-Experiment wird die Ursprünge der Kunst hinterfragen und sich als lehrreich und überraschend erweisen…

Preis: 7?

Italiano :

Nell’ambito delle Journées de l’Archéologie 2025: proiezione rock seguita da un dibattito con il regista.

Nel settembre 2022, sette fumettisti uomini e una donna sono invitati a partecipare a un esperimento unico al mondo. Per 10 giorni, lasceranno i loro tavoli da disegno e si ritroveranno nei panni di artisti preistorici. Insieme, daranno libero sfogo alla loro immaginazione in una piccola grotta trasformata in una fattoria di funghi, situata nel cuore del Parco Naturale Regionale Causses du Quercy, nel dipartimento del Lot. Si esprimeranno utilizzando le tecniche e i gesti dei loro antenati paleolitici che decoravano la vicina grotta di Pech Merle. Questa esperienza di arte rupestre contemporanea solleverà interrogativi sulle origini dell’arte e si rivelerà ricca di insegnamenti e sorprese…

Prezzo: 7?

Espanol :

En el marco de las Journées de l’Archéologie 2025: proyección de rock seguida de un coloquio con el director.

En septiembre de 2022, siete dibujantes y una dibujante son invitados a participar en un experimento único en el mundo. Durante 10 días, abandonarán sus mesas de dibujo y se pondrán en la piel de artistas prehistóricos. Juntos, darán rienda suelta a su imaginación en una pequeña cueva transformada en granja de setas, situada en el corazón del Parque Natural Regional de Causses du Quercy, en el departamento de Lot. Se expresarán utilizando las técnicas y los gestos de sus antepasados paleolíticos que decoraron la cercana cueva de Pech Merle. Esta experiencia de arte rupestre contemporáneo planteará interrogantes sobre los orígenes del arte, y resultará llena de enseñanzas y sorpresas…

Precio: 7?

