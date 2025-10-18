Journées de l’architecture 2025 au musée des Plans-Reliefs Musée des Plans-Reliefs Paris

Journées de l’architecture 2025 au musée des Plans-Reliefs Musée des Plans-Reliefs Paris samedi 18 octobre 2025.

Visite découverte « L’architecture en miniature »

Découvrez l’architecture et l’urbanisme du 17e au 19e siècle grâce aux villes et sites fortifiés minutieusement représentés sur ces étonnantes maquettes que sont les plans-reliefs.

Samedi 18 octobre et dimanche 19 octobre 2025 à 14h30, 15h30, 16h30

Sans réservation.

Rendez-vous le jour même directement à l’accueil du musée, au 4e étage de l’aile Orient de l’hôtel des Invalides.

Gratuit sur présentation d’un billet d’entrée à acheter en ligne sur la billetterie du musée de l’Armée (> Musée et Dôme > Billet accès musée) ou sur place le jour même à la billetterie de l’aile Orient.

Plan-relief du Mont Saint-Michel (fin 17e siècle) ; Crédits : Musée des Plans-Reliefs, G. Froger

Visite-atelier « Citadelles »

À quoi servent les citadelles ? Quelles formes ont-elles ? Où se trouvent-elles ? Les réponses seront données au cours d’une visite dans le musée, suivie d’un atelier pour fabriquer une maquette de citadelle, à ramener chez soi !

Samedi 18 octobre, 11h

Dès 7 ans, durée : 2h

Gratuit pour les enfants et les adultes accompagnateurs.

Réservation par formulaire sur le site internet

Atelier Citadelles ; Crédits : Musée des Plans-Reliefs, G. Froger

Profitez des Journées de l’architecture pour découvrir le musée lors d’une activité gratuite : visites guidées ou atelier en famille.

Du samedi 18 octobre 2025 au dimanche 19 octobre 2025 :

samedi, dimanche

de 10h00 à 18h00

gratuit sous condition

Réservation obligatoire uniquement pour l’atelier en famille « Citadelles »

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-18T13:00:00+02:00

fin : 2025-10-19T21:00:00+02:00

Date(s) : 2025-10-18T10:00:00+02:00_2025-10-18T18:00:00+02:00;2025-10-19T10:00:00+02:00_2025-10-19T18:00:00+02:00

Musée des Plans-Reliefs 129 rue de Grenelle 75007 Hôtel des Invalides – 4e étageParis

https://museedesplansreliefs.fr/journees-nationales-de-larchitecture-2025 +33145519245 pedagogie.plans-reliefs@culture.gouv.fr https://www.facebook.com/Plansreliefs https://www.facebook.com/Plansreliefs