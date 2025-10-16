Journées de l’architecture à Paris Paris

Début : 2025-10-16

fin : 2025-10-19

2025-10-16

Du 16 au 19 octobre se dérouleront dans toute la France les Journées de l’architecture, consacrées cette année à l’architecture du quotidien. L’occasion de découvrir les édifices et les projets d’urbanisme qui font la grandeur de Paris Region.

point-culture@culture.gouv.fr

From October 16 to 19, the Journées de l?architecture will be held throughout France, this year devoted to everyday architecture. An opportunity to discover the buildings and urban planning projects that make the Paris Region so great.

Vom 16. bis 19. Oktober finden in ganz Frankreich die Architekturtage statt, die dieses Jahr der Architektur des Alltags gewidmet sind. Es ist eine Gelegenheit, die Gebäude und Stadtplanungsprojekte zu entdecken, die die Größe der Paris Region ausmachen.

Dal 16 al 19 ottobre si terranno in tutta la Francia le Journées de l’architecture, quest’anno incentrate sull’architettura quotidiana. È un’occasione per scoprire gli edifici e i progetti urbanistici che rendono grande la regione parigina.

Del 16 al 19 de octubre se celebran en toda Francia las Journées de l’architecture, que este año se centran en la arquitectura cotidiana. Es una oportunidad para descubrir los edificios y proyectos urbanísticos que hacen grande a la Región de París.

