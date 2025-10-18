Journées de l’architecture » Architecture du quotidien » Rue de la Font-Saint-Martin Yzeure

Journées de l’architecture » Architecture du quotidien » Rue de la Font-Saint-Martin Yzeure samedi 18 octobre 2025.

Journées de l’architecture » Architecture du quotidien »

Rue de la Font-Saint-Martin Cuisine centrale Yzeure Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18 10:00:00

fin : 2025-10-18

Date(s) :

2025-10-18

Afin de découvrir l’architecture contemporaine, la rationalité des espaces et le fonctionnement au quotidien, la cuisine centrale ouvre ses portes pour une visite inédite.

.

Rue de la Font-Saint-Martin Cuisine centrale Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 94 14 65 patrimoine@ville-yzeure.com

English :

In order to discover the contemporary architecture, the rationality of the spaces and the day-to-day operations, the central kitchen opens its doors for a unique visit.

German :

Um die zeitgenössische Architektur, die Rationalität der Räume und den täglichen Betrieb zu entdecken, öffnet die Zentralküche ihre Türen für einen ungewöhnlichen Besuch.

Italiano :

Per scoprire l’architettura contemporanea, la razionalità degli spazi e le operazioni quotidiane, la cucina centrale apre le sue porte per una visita unica.

Espanol :

Para descubrir la arquitectura contemporánea, la racionalidad de los espacios y el funcionamiento cotidiano, la cocina central abre sus puertas a una visita única.

L’événement Journées de l’architecture » Architecture du quotidien » Yzeure a été mis à jour le 2025-08-11 par Office du tourisme de Moulins & sa région