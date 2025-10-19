Journées de l’architecture au Frac des Pays de la Loire ! Frac des Pays de la Loire Carquefou

Journées de l’architecture au Frac des Pays de la Loire ! Frac des Pays de la Loire Carquefou dimanche 19 octobre 2025.

Journées de l’architecture au Frac des Pays de la Loire ! Dimanche 19 octobre, 14h00 Frac des Pays de la Loire Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-19T14:00 – 2025-10-19T18:00

Fin : 2025-10-19T14:00 – 2025-10-19T18:00

Le Frac des Pays de la Loire vous invite à découvrir l’architecture de son bâtiment à Carquefou et vous ouvre exceptionnellement les portes de ses réserves.

Deux visites guidées par les médiatrices sont proposées : à 15h & à 16h30

Inscription obligatoire (places limitées). Réservation par mail : c.godefroy@fracpdl.com, ou par téléphone : 02 28 01 57 62.

En parallèle, dans le cadre du festival WAVE, le Frac des Pays de la Loire s’associe à l’artiste Anna Picco pour proposer une immersion dans son univers créatif, directement au sein de son atelier installé au Frac.

Frac des Pays de la Loire 24 bis Boulevard Ampère, La Fleuriaye 44470 Carquefou Carquefou 44470 Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 28 01 50 00 https://fracdespaysdelaloire.com [{« link »: « mailto:c.godefroy@fracpdl.com »}] Le Frac des Pays de la Loire développe un projet multisite qui s’étend à Nantes, à Carquefou et en région. Ce déploiement permet au Frac de proposer divers projets d’exposition aux modalités différentes. Avec l’ouverture de son nouveau lieu d’exposition sur l’île de Nantes depuis l’été 2021, le Frac consolide un réseau plus étroit avec les artistes et constitue pour eux un tremplin. Dans ce nouveau site est proposé un programme artistique et culturel prospectif ouvert à des artistes émergents et à des créateurs de renommée internationale. De ce fait il représente un lieu idéal accomplissant pleinement ses missions de démocratisation de l’art en sensibilisant un large public.

Le Frac des Pays de la Loire vous invite à découvrir l’architecture de son bâtiment à Carquefou et vous ouvre exceptionnellement les portes de ses réserves.

©Frac des Pays de la Loire