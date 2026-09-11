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AGENDA · Chamonix-Mont-Blanc

Journées de l’Architecture au musée du Mont-Blanc La résidence Chamonix-Mont-Blanc

samedi 17 octobre 2026 · La résidence · Chamonix-Mont-Blanc

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
La résidence
Adresse
89 av Michel Croz
Ville
74400 Chamonix-Mont-Blanc
Département
Haute-Savoie
Tarif

Chamonix-Mont-Blanc

Journées de l’Architecture au musée du Mont-Blanc

La résidence 89 av Michel Croz Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 10:00:00
fin : 2026-10-17 18:00:00

Date(s) :
2026-10-17

Journées de l’Architecture au musée du Mont-Blanc
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La résidence 89 av Michel Croz Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 55 29 46  musee-montblanc@ccvcmb.fr

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English :

Architecture Days at the Mont Blanc Museum

L’événement Journées de l’Architecture au musée du Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc

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