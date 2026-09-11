Journées de l’Architecture au musée du Mont-Blanc La résidence Chamonix-Mont-Blanc
samedi 17 octobre 2026 · La résidence · Chamonix-Mont-Blanc
Informations pratiques
Chamonix-Mont-Blanc
Journées de l’Architecture au musée du Mont-Blanc
La résidence 89 av Michel Croz Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 10:00:00
fin : 2026-10-17 18:00:00
Date(s) :
2026-10-17
Journées de l’Architecture au musée du Mont-Blanc
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La résidence 89 av Michel Croz Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 55 29 46 musee-montblanc@ccvcmb.fr
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English :
Architecture Days at the Mont Blanc Museum
L’événement Journées de l’Architecture au musée du Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc
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