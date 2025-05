Journées de l’Art nouveau Conférence L’Art déco et le Régionalisme – Nancy, 6 juin 2025 18:30, Nancy.

Meurthe-et-Moselle

Journées de l’Art nouveau Conférence L’Art déco et le Régionalisme 1 rue Gustave-Simon Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-06-06 18:30:00

fin : 2025-06-06

Date(s) :

2025-06-06

Un week-end complet de fête conviviale pour honorer l’Art nouveau nancéien En collaboration avec le Réseau Art nouveau, soutenu par le programme Creative Europe de la Commission Européenne. Autour du thème de la couleur.

Conférence par Sung Moon Cho, docteure en histoire de l’art et chercheuse en arts décoratifs contemporains, spécialisée en céramique et verre du XXe siècle et en histoire des arts de la table.Tout public

0 .

1 rue Gustave-Simon

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 01

English :

A full weekend of convivial celebrations to honor Nancy?s Art Nouveau In collaboration with the Réseau Art Nouveau, supported by the European Commission?s Creative Europe program. Around the theme of color.

Lecture by Sung Moon Cho, PhD in art history and researcher in contemporary decorative arts, specializing in 20th-century ceramics and glass, and the history of tableware.

German :

Ein ganzes Wochenende lang ein geselliges Fest zu Ehren des Jugendstils in Nancy In Zusammenarbeit mit dem Réseau Art Nouveau, unterstützt durch das Programm Creative Europe der Europäischen Kommission. Rund um das Thema Farbe.

Vortrag von Sung Moon Cho, Doktorin der Kunstgeschichte und Forscherin für zeitgenössische dekorative Kunst, spezialisiert auf Keramik und Glas des 20. Jahrhunderts und Geschichte der Tischkultur.

Italiano :

Un intero fine settimana di festeggiamenti conviviali in onore dell’Art Nouveau di Nancy in collaborazione con il Réseau Art Nouveau, sostenuto dal programma Europa Creativa della Commissione Europea. Il tema è il colore.

Conferenza di Sung Moon Cho, dottore in storia dell’arte e ricercatore in arti decorative contemporanee, specializzato in ceramica e vetro del XX secolo e in storia della tavola.

Espanol :

Todo un fin de semana de convivencia para rendir homenaje al Art Nouveau de Nancy En colaboración con el Réseau Art Nouveau, con el apoyo del programa Europa Creativa de la Comisión Europea. El tema es el color.

Conferencia de Sung Moon Cho, doctor en historia del arte e investigador en artes decorativas contemporáneas, especializado en cerámica y vidrio del siglo XX y en historia de la vajilla.

L’événement Journées de l’Art nouveau Conférence L’Art déco et le Régionalisme Nancy a été mis à jour le 2025-05-11 par DESTINATION NANCY