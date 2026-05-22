Journées de l’Art nouveau Conférence-Rencontre L’acte de Habiter Hugo Drubay Auditorium Musée des beaux-arts Nancy

Nancy

Journées de l’Art nouveau Conférence-Rencontre L’acte de Habiter Hugo Drubay

Auditorium Musée des beaux-arts 1 rue Gustave-Simon Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-06 15:30:00

fin : 2026-06-06 17:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Nancy célèbre l’Art nouveau !

Venez découvrir ce riche et unique patrimoine au cours d’un week-end festif, marqué par un programme d’activités et de visites destiné aux petits comme aux grands curieux. En collaboration avec le Réseau Art nouveau, soutenu par le programme Europe Créative de la Commission Européenne.

Dans le cadre du projet soutenu par la Commission européenne, Art nouveau as a new EUtopia, le Réseau Art nouveau Network et plusieurs villes européennes ont accueilli des artistes en résidence pour travailler sur l’héritage de l’Art nouveau. Le designer Hugo Drubay, venu à Nancy, à la Villa Majorelle, partagera son expérience avec le public, qui pourra également découvrir le documentaire réalisé par Alexandre Humbert, L’Acte d’habiter.

Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

Dédié aux Étudiants.Adultes

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Auditorium Musée des beaux-arts 1 rue Gustave-Simon Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 01

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English :

Nancy celebrates Art Nouveau!

Come and discover this rich and unique heritage over a festive weekend, with a program of activities and visits for young and old alike. In collaboration with the Réseau Art Nouveau, supported by the European Commission’s Creative Europe program.

As part of the European Commission-supported project, Art nouveau as a new EUtopia, the Réseau Art nouveau Network and several European cities welcomed artists in residence to work on the legacy of Art nouveau. Designer Hugo Drubay, who came to Nancy to work at the Villa Majorelle, will share his experience with the public, who will also be able to discover the documentary directed by Alexandre Humbert, L’Acte d’habiter.

Free admission, subject to availability.

Dedicated to students.

L’événement Journées de l’Art nouveau Conférence-Rencontre L’acte de Habiter Hugo Drubay Nancy a été mis à jour le 2026-05-20 par DESTINATION NANCY