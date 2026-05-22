Journées de l’Art nouveau Exposition L’Art de la reliure Art nouveau Bibliothèque Stanislas Nancy
Journées de l’Art nouveau Exposition L’Art de la reliure Art nouveau Bibliothèque Stanislas Nancy samedi 6 juin 2026.
Nancy
Journées de l’Art nouveau Exposition L’Art de la reliure Art nouveau
Bibliothèque Stanislas 43 rue Stanislas Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-06 14:00:00
fin : 2026-06-06 17:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Nancy célèbre l’Art nouveau !
Venez découvrir ce riche et unique patrimoine au cours d’un week-end festif, marqué par un programme d’activités et de visites destiné aux petits comme aux grands curieux. En collaboration avec le Réseau Art nouveau, soutenu par le programme Europe Créative de la Commission Européenne.
Présentation d’une sélection de reliures dans le style de l’Art nouveau de la collection Bermbach-Dauriac, précieusement conservées dans les fonds patrimoniaux de la bibliothèque.
Présentation dans le bureau du conservateur, entrée à droite dans la cour (Administration).
En continu.Tout public
0 .
Bibliothèque Stanislas 43 rue Stanislas Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 37 38 83 bibliotheque@nancy.fr
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English :
Nancy celebrates Art Nouveau!
Come and discover this rich and unique heritage over a festive weekend, with a program of activities and visits for young and old alike. In collaboration with the Réseau Art Nouveau, supported by the European Commission’s Creative Europe program.
Presentation of a selection of Art Nouveau bindings from the Bermbach-Dauriac collection, carefully preserved in the library’s heritage holdings.
Presentation in the curator?s office, right entrance to the courtyard (Administration).
Continuous.
L’événement Journées de l’Art nouveau Exposition L’Art de la reliure Art nouveau Nancy a été mis à jour le 2026-05-20 par DESTINATION NANCY
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