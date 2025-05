Journées de l’Art nouveau La Table Le Rhin d’Emile Gallé Vue à la Loupe – Nancy, 7 juin 2025 10:30, Nancy.

Un week-end complet de fête conviviale pour honorer l’Art nouveau nancéien En collaboration avec le Réseau Art nouveau, soutenu par le programme Creative Europe de la Commission Européenne. Autour du thème de la couleur.

Les étudiants de l’Institut national du patrimoine Formation Restauration présentent leur intervention sur une œuvre emblématique des collections. En continu.Tout public

38 rue Sergent Blandan

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 01

English :

A full weekend of convivial celebrations to honor Nancy?s Art Nouveau In collaboration with the Réseau Art Nouveau, supported by the European Commission?s Creative Europe program. Around the theme of color.

Students from the Institut national du patrimoine Formation Restauration present their work on an emblematic work from the collections. Continuous.

German :

Ein ganzes Wochenende lang ein geselliges Fest zu Ehren des Jugendstils in Nancy In Zusammenarbeit mit dem Réseau Art Nouveau, unterstützt durch das Programm Creative Europe der Europäischen Kommission. Rund um das Thema Farbe.

Die Studenten des Institut national du patrimoine Formation Restauration präsentieren ihre Arbeit an einem emblematischen Werk der Sammlungen. Fortlaufend.

Italiano :

Un intero fine settimana di festeggiamenti conviviali in onore dell’Art Nouveau di Nancy in collaborazione con il Réseau Art Nouveau, sostenuto dal programma Europa Creativa della Commissione Europea. Il tema è il colore.

Gli studenti dell’Institut national du patrimoine Formation Restauration presentano il loro lavoro su un’opera emblematica delle collezioni. Continua.

Espanol :

Todo un fin de semana de convivencia para rendir homenaje al Art Nouveau de Nancy En colaboración con el Réseau Art Nouveau, con el apoyo del programa Europa Creativa de la Comisión Europea. El tema es el color.

Los alumnos del Institut national du patrimoine Formation Restauration presentan sus trabajos sobre una obra emblemática de las colecciones. Continua.

