Journées de l’Art nouveau Soirée Guinguette Musée de l’école de Nancy Nancy
Journées de l’Art nouveau Soirée Guinguette Musée de l’école de Nancy Nancy samedi 6 juin 2026.
Nancy
Journées de l’Art nouveau Soirée Guinguette
Musée de l’école de Nancy 38 rue Sergent Blandan Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-06 19:00:00
fin : 2026-06-06 22:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Nancy célèbre l’Art nouveau !
Venez découvrir ce riche et unique patrimoine au cours d’un week-end festif, marqué par un programme d’activités et de visites destiné aux petits comme aux grands curieux. En collaboration avec le Réseau Art nouveau, soutenu par le programme Europe Créative de la Commission Européenne.
Concert animé par La Boite 2 Jazz en continu de 19h15 à 21h15 dans le jardin.
Initiation à la danse à partir de 19h00, pour bouger au rythme des morceaux de jazz ! Le food truck sera ouvert pour vous faire reprendre des forces et profiter de la soirée.
Entrée libre.Tout public
0 .
Musée de l’école de Nancy 38 rue Sergent Blandan Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 01
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Nancy celebrates Art Nouveau!
Come and discover this rich and unique heritage over a festive weekend, with a program of activities and visits for young and old alike. In collaboration with the Réseau Art Nouveau, supported by the European Commission’s Creative Europe program.
Continuous concert by La Boite 2 Jazz from 7.15pm to 9.15pm in the garden.
Dance initiation from 7:00 p.m., so you can move to the rhythm of the jazz tunes! The food truck will be open for you to refuel and enjoy the evening.
Admission free.
L’événement Journées de l’Art nouveau Soirée Guinguette Nancy a été mis à jour le 2026-05-20 par DESTINATION NANCY
À voir aussi à Nancy (Meurthe-et-Moselle)
- Maru, Cameo Commanderie, Nancy 22 mai 2026
- Maru, Cameo Commanderie, Nancy 22 mai 2026
- Concert Limni Théâtre La Voyageuse Nancy 22 mai 2026
- Exposition FRANCE PALETTE Paul Diemunsch Galerie Lillebonne Nancy 23 mai 2026
- Nuit Européenne des Musées Museum Aquarium Muséum-Aquarium Nancy 23 mai 2026