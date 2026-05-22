Journées de l’Art nouveau Soirée Guinguette Musée de l’école de Nancy Nancy

Nancy

Journées de l’Art nouveau Soirée Guinguette

Musée de l’école de Nancy 38 rue Sergent Blandan Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-06 19:00:00

fin : 2026-06-06 22:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Nancy célèbre l’Art nouveau !

Venez découvrir ce riche et unique patrimoine au cours d’un week-end festif, marqué par un programme d’activités et de visites destiné aux petits comme aux grands curieux. En collaboration avec le Réseau Art nouveau, soutenu par le programme Europe Créative de la Commission Européenne.

Concert animé par La Boite 2 Jazz en continu de 19h15 à 21h15 dans le jardin.

Initiation à la danse à partir de 19h00, pour bouger au rythme des morceaux de jazz ! Le food truck sera ouvert pour vous faire reprendre des forces et profiter de la soirée.

Entrée libre.Tout public

0 .

Musée de l’école de Nancy 38 rue Sergent Blandan Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 01

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English :

Nancy celebrates Art Nouveau!

Come and discover this rich and unique heritage over a festive weekend, with a program of activities and visits for young and old alike. In collaboration with the Réseau Art Nouveau, supported by the European Commission’s Creative Europe program.

Continuous concert by La Boite 2 Jazz from 7.15pm to 9.15pm in the garden.

Dance initiation from 7:00 p.m., so you can move to the rhythm of the jazz tunes! The food truck will be open for you to refuel and enjoy the evening.

Admission free.

L’événement Journées de l’Art nouveau Soirée Guinguette Nancy a été mis à jour le 2026-05-20 par DESTINATION NANCY