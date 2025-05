Journées de l’Art nouveau Visite Ludique Cocottes et Livrets – Nancy, 7 juin 2025 10:00, Nancy.

Un week-end complet de fête conviviale pour honorer l’Art nouveau nancéien En collaboration avec le Réseau Art nouveau, soutenu par le programme Creative Europe de la Commission Européenne. Autour du thème de la couleur.

Pour découvrir en famille le musée et son jardin en s’amusant ! En continu.

A partir de 4 ans.Enfants

38 rue Sergent Blandan

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 01

English :

A full weekend of convivial celebrations to honor Nancy?s Art Nouveau In collaboration with the Réseau Art Nouveau, supported by the European Commission?s Creative Europe program. Around the theme of color.

A fun way for the whole family to discover the museum and its garden! Continuous.

Ages 4 and up.

German :

Ein ganzes Wochenende lang ein geselliges Fest zu Ehren des Jugendstils in Nancy In Zusammenarbeit mit dem Réseau Art Nouveau, unterstützt durch das Programm Creative Europe der Europäischen Kommission. Rund um das Thema Farbe.

Die ganze Familie kann das Museum und seinen Garten spielerisch entdecken! Fortlaufend.

Ab 4 Jahren.

Italiano :

Un intero fine settimana di festeggiamenti conviviali in onore dell’Art Nouveau di Nancy in collaborazione con il Réseau Art Nouveau, sostenuto dal programma Europa Creativa della Commissione Europea. Il tema è il colore.

Un modo divertente per tutta la famiglia di scoprire il museo e il suo giardino! Continua.

Per bambini a partire dai 4 anni.

Espanol :

Todo un fin de semana de convivencia para rendir homenaje al Art Nouveau de Nancy En colaboración con el Réseau Art Nouveau, con el apoyo del programa Europa Creativa de la Comisión Europea. El tema es el color.

Una manera divertida para toda la familia de descubrir el museo y su jardín Continuo.

Para niños a partir de 4 años.

