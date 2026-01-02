Journées de l’association Un don pour donner la vie Salle Robert Giffard Tourouvre au Perche

Journées de l’association Un don pour donner la vie

Salle Robert Giffard AUTHEUIL Tourouvre au Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-04 15:00:00

fin : 2026-04-06 18:00:00

Date(s) :

2026-04-04

L’association Un don pour donner la vie , a été créée en 2012 dans le but de financer la construction d’une maternité à Moanda, ville du canton de Boma, en République Démocratique du Congo afin que les femmes y accouchent dans la dignité, avec le plus de sécurité possible. Après la réalisation de cette maternité, l’association espère pouvoir financer la construction d’un dispensaire, d’un laboratoire de biologie et d’une école. C’est pour cela que l’association organise, comme durant ces journées, une exposition-vente d’aquarelles, de photos d’huiles, de confitures et de miel. .

Salle Robert Giffard AUTHEUIL Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 2 33 25 63 52 andre.marie-claude@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journées de l’association Un don pour donner la vie

L’événement Journées de l’association Un don pour donner la vie Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Touisme des Hauts du Perche