Journées de l’Astronomie

Château des Rohan Saverne Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-04-25 10:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :

2026-04-25 2026-04-26

Plongez dans les mystères de l’univers lors de cette manifestation dédiée à l’astronomie ! Cet événement exceptionnel vous propose une multitude d’expositions variées, conçues pour satisfaire aussi bien les passionnés que les curieux. Des conférences captivantes animées par des experts vous éclaireront sur cette science passionnante. Une tombola richement dotée vous permettra de tenter votre chance et de repartir avec de nombreux lots. Le meilleur dans tout ça ? L’entrée est libre et ouverte à tous ! Alors ne manquez pas cette occasion unique d’explorer les merveilles du cosmos. .

Château des Rohan Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 6 19 49 89 37 contact@astronomie-nemesis.org

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L’événement Journées de l’Astronomie Saverne a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de tourisme de Saverne et sa région