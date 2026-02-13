Journées de l’élevage 2026, Coussay-les-Bois (86), Coussay-les-Bois
Journées de l’élevage 2026 26 et 27 mars Coussay-les-Bois (86) Vienne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-26T10:00:00+01:00 – 2026-03-26T17:00:00+01:00
Fin : 2026-03-27T10:00:00+01:00 – 2026-03-27T17:00:00+01:00
La Chambre d’agriculture de la Vienne organise deux journées dédiées aux éleveurs :
Jeudi 26 mars : Élevages laitiers
- Matin : Coussay-Les-Bois
- Après-midi : Senillé-Saint-Sauveur (caprins lait) ou Coussay-Les-Bois (bovins lait)
Vendredi 27 mars : Élevages allaitants
- Matin : Valdivienne
- Après-midi : La Puye (ovins viande) ou Persac (bovins viande)
Au programme :
- Témoignages d’éleveurs
- Visites d’exploitations
- Analyse des coûts de production pour mieux comprendre votre revenu
- Participation gratuite sur inscription
- Café d’accueil et repas offerts
Coussay-les-Bois (86) Coussay-les-Bois Coussay-les-Bois 86270 Vienne Nouvelle-Aquitaine
Identifier vos coûts pour mieux analyser votre revenu élevage CA86