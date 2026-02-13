Journées de l’élevage 2026, Coussay-les-Bois (86), Coussay-les-Bois

Journées de l’élevage 2026 26 et 27 mars Coussay-les-Bois (86) Vienne

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-26T10:00:00+01:00 – 2026-03-26T17:00:00+01:00

Fin : 2026-03-27T10:00:00+01:00 – 2026-03-27T17:00:00+01:00

La Chambre d’agriculture de la Vienne organise deux journées dédiées aux éleveurs :

Jeudi 26 mars : Élevages laitiers

Matin : Coussay-Les-Bois

Après-midi : Senillé-Saint-Sauveur (caprins lait) ou Coussay-Les-Bois (bovins lait)

Vendredi 27 mars : Élevages allaitants

Matin : Valdivienne

Après-midi : La Puye (ovins viande) ou Persac (bovins viande)

Au programme :

Témoignages d’éleveurs

Visites d’exploitations

Analyse des coûts de production pour mieux comprendre votre revenu

Participation gratuite sur inscription

Café d’accueil et repas offerts

Coussay-les-Bois (86) Coussay-les-Bois Coussay-les-Bois 86270 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://forms.office.com/e/ViJCSsrsrg »}]

Identifier vos coûts pour mieux analyser votre revenu élevage CA86