Journées de l’innovation en santé Cité des sciences et de l’Industrie Paris

Journées de l’innovation en santé – bien vieillir

Lien vers tout le programme, avec :

– maison du bien-vieillir : découvrez un appartement témoin, habitat adapté au grand-âge et une exposition photo ;

– village Loisirs adaptés – Silver Geek : rencontrez des amatrices et amateurs de sport et jeux vidéo et testez l’e-sport quel que soit votre âge ;

– conférences et tables rondes :

santé et nutrition, habitat partagé et intergénérationnel, IA et

vieillissement, sexualité, inclusion, maladies… également diffusées

sur YouTube en live ;

– ateliers et médiations scientifiques : activité physique adaptée, écriture solidaire, robots d’assistance, métiers de la santé, adaptation des vêtement…

Les 13, 14 et 15 février 2026, bienvenue à la 3e édition des Journées de l’innovation en santé sur le bien-vieillir. Un événement 100% gratuit organisé par la Cité de la santé et la Bibliothèque de la Cité des sciences et de l’industrie, à destination du grand public, des professionnels et des étudiants. Relevez le défi du bien-vieillir !

Du vendredi 13 février 2026 au dimanche 15 février 2026 :

vendredi, samedi, dimanche

de 09h30 à 18h00

gratuit

Réservation possible sur le site pour les tables rondes, conférences et pour certains ateliers.

Public enfants, jeunes et adultes.

