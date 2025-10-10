Journées de l’Orgue à Champignelles Champignelles

Journées de l’Orgue à Champignelles Champignelles vendredi 10 octobre 2025.

Journées de l’Orgue à Champignelles

Église de Champignelles Champignelles Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-10 10:00:00

fin : 2025-10-10 18:00:00

Date(s) :

2025-10-10 2025-10-11

Journées de l’Orgue à Champignelles.

Les 10 et 11 octobre 2025

Église de Champignelles

Vendredi 10 octobre

10h à 18h Journée dédiée aux écoles

Samedi 11 octobre

10h à 17h Visite commentée & démonstration

20h Concert avec Lorenzo CIPRIANI, organiste, Sylvain BERNERT, violoncelliste. Participation libre et consciente. Organisé par l’association La Laiterie de Champignelles. .

Église de Champignelles Champignelles 89350 Yonne Bourgogne-Franche-Comté sylvain.bernert@gmail.com

English : Journées de l’Orgue à Champignelles

German : Journées de l’Orgue à Champignelles

Italiano :

Espanol :

L’événement Journées de l’Orgue à Champignelles Champignelles a été mis à jour le 2025-09-19 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !