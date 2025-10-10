Journées de l’Orgue à Champignelles Champignelles
Les 10 et 11 octobre 2025
Vendredi 10 octobre
10h à 18h Journée dédiée aux écoles
Samedi 11 octobre
10h à 17h Visite commentée & démonstration
20h Concert avec Lorenzo CIPRIANI, organiste, Sylvain BERNERT, violoncelliste. Participation libre et consciente. Organisé par l’association La Laiterie de Champignelles. .
Église de Champignelles Champignelles 89350 Yonne Bourgogne-Franche-Comté sylvain.bernert@gmail.com
