Journées de l’Ours entre tOurs et détOurs, Musée de l’Ours, Sornay

Journées de l’Ours entre tOurs et détOurs Samedi 27 juin, 14h00 Musée de l’Ours Saône-et-Loire

sur inscription, 5 €/adulte, 3€/enfant

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T14:00:00+02:00 – 2026-06-27T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-27T14:00:00+02:00 – 2026-06-27T20:00:00+02:00

Un rendez-vous ludique et culturel pour rencontrer l’Ours sous toutes ses formes. La visite du Musée vous invite à découvrir l’univers de l’ours « du Jouet à l’Animal ». Le visiteur sera amené ensuite à faire des Tours et Détours dans un Parcours présentant l’ours à travers différentes expositions (L’ours dans le cinéma, L’ours dans la littérature, L’ours dans l’Art, etc…).

Musée de l’Ours 452 A rue des Ecoles 71500 LOUHANS Sornay 71500 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « veronique.reymondon@orange.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 19 03 13 97 »}]

A la suite de la visite du Musée de l’Ours, découvrez l’ours à travers différentes expositions Musée Ours

Véronique Reymondon