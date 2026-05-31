Journées de l’Ours entre tOurs et détOurs, Musée de l’Ours, Sornay
Journées de l’Ours entre tOurs et détOurs, Musée de l’Ours, Sornay samedi 27 juin 2026.
Journées de l’Ours entre tOurs et détOurs Samedi 27 juin, 14h00 Musée de l’Ours Saône-et-Loire
sur inscription, 5 €/adulte, 3€/enfant
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-27T14:00:00+02:00 – 2026-06-27T20:00:00+02:00
Fin : 2026-06-27T14:00:00+02:00 – 2026-06-27T20:00:00+02:00
Un rendez-vous ludique et culturel pour rencontrer l’Ours sous toutes ses formes. La visite du Musée vous invite à découvrir l’univers de l’ours « du Jouet à l’Animal ». Le visiteur sera amené ensuite à faire des Tours et Détours dans un Parcours présentant l’ours à travers différentes expositions (L’ours dans le cinéma, L’ours dans la littérature, L’ours dans l’Art, etc…).
Musée de l’Ours 452 A rue des Ecoles 71500 LOUHANS Sornay 71500 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « veronique.reymondon@orange.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 19 03 13 97 »}]
A la suite de la visite du Musée de l’Ours, découvrez l’ours à travers différentes expositions Musée Ours
Véronique Reymondon