Journées de réalité virtuelle à la Médiathèque Médiathèque Intercommunale des Hauts du Val de Saône Jussey

Journées de réalité virtuelle à la Médiathèque

Médiathèque Intercommunale des Hauts du Val de Saône Lieu-dit Pré Jean Roche Jussey Haute-Saône

Début : 2026-02-18 14:00:00

fin : 2026-02-18 18:00:00

2026-02-18 2026-02-20

La médiathèque vous invite à venir tester leurs équipements de réalités virtuelle pendant deux journées, lors de leurs horaires d’ouverture habituels. .

