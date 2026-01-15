Journées de réalité virtuelle à la Médiathèque Médiathèque Intercommunale des Hauts du Val de Saône Jussey

Journées de réalité virtuelle à la Médiathèque Médiathèque Intercommunale des Hauts du Val de Saône Jussey mercredi 18 février 2026.

Médiathèque Intercommunale des Hauts du Val de Saône Lieu-dit Pré Jean Roche Jussey Haute-Saône

Début : 2026-02-18 14:00:00
fin : 2026-02-18 18:00:00

2026-02-18 2026-02-20

La médiathèque vous invite à venir tester leurs équipements de réalités virtuelle pendant deux journées, lors de leurs horaires d’ouverture habituels.   .

Médiathèque Intercommunale des Hauts du Val de Saône Lieu-dit Pré Jean Roche Jussey 70500 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 77 73 78 

