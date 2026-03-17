JOURNEES DE SENSIBILISATION AU HANDICAP JEUX SENSORIELS BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE Montréjeau

JOURNEES DE SENSIBILISATION AU HANDICAP JEUX SENSORIELS

BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE 6 Rue du Barry Montréjeau Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 09:30:00

fin : 2026-04-08 12:00:00

Date(s) :

2026-04-08

Découvrir et développer ses sens autour du jeu!

Dans le cadre des journées nationales de la marque Tourisme & handicap, ces journées de sensibilisation via des animations sensorielles s’adresse à tous jeux en autonomie (par exemple, loto des odeurs pour faire appel au sens olfactif ; kiékoi et Box Monster, jeux de reconnaissance tactile, etc) ou jeux sous l’animation de la Ludothèque Montréjeau La Ronde des Jeux .

BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE 6 Rue du Barry Montréjeau 31210 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 94 77 61

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Discover and develop your senses through play!

L’événement JOURNEES DE SENSIBILISATION AU HANDICAP JEUX SENSORIELS Montréjeau a été mis à jour le 2026-03-17 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE