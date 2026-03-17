JOURNEES DE SENSIBILISATION AU HANDICAP JEUX SENSORIELS BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE Montréjeau
JOURNEES DE SENSIBILISATION AU HANDICAP JEUX SENSORIELS BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE Montréjeau mercredi 8 avril 2026.
JOURNEES DE SENSIBILISATION AU HANDICAP JEUX SENSORIELS
BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE 6 Rue du Barry Montréjeau Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-08 09:30:00
fin : 2026-04-08 12:00:00
Date(s) :
2026-04-08
Découvrir et développer ses sens autour du jeu!
Dans le cadre des journées nationales de la marque Tourisme & handicap, ces journées de sensibilisation via des animations sensorielles s’adresse à tous jeux en autonomie (par exemple, loto des odeurs pour faire appel au sens olfactif ; kiékoi et Box Monster, jeux de reconnaissance tactile, etc) ou jeux sous l’animation de la Ludothèque Montréjeau La Ronde des Jeux .
BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE 6 Rue du Barry Montréjeau 31210 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 94 77 61
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English :
Discover and develop your senses through play!
L’événement JOURNEES DE SENSIBILISATION AU HANDICAP JEUX SENSORIELS Montréjeau a été mis à jour le 2026-03-17 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE