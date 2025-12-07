Journées Découverte Allez on va souffler notre boule de Noël Val-Fouzon

Journées Découverte Allez on va souffler notre boule de Noël

Venez visiter l’atelier de Monsieur Roger CHARREYRE, fileur et souffleur de verre qui vous fera partager sa passion de son métier. Venez souffler votre boule de Noël et vous pourrez y ajouter des plumes naturelles ou synthétiques à votre guise! Activité à partir de 6 ans, même les adultes peuvent souffler leur boule de Noël ! Ouvert de 10 h à 12h et de 15h à 19h du 7 au 24 Décembre 2025. .

