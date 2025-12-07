Journées Découverte Allez on va souffler notre boule de Noël Val-Fouzon
Journées Découverte Allez on va souffler notre boule de Noël Val-Fouzon dimanche 7 décembre 2025.
5 Avenue de la Gare Val-Fouzon Indre
Début : Vendredi 2025-12-07 15:00:00
fin : 2025-12-24 19:00:00
2025-12-07
Venez visiter l’atelier de Monsieur Roger CHARREYRE, fileur et souffleur de verre qui vous fera partager sa passion de son métier. Venez souffler votre boule de Noël et vous pourrez y ajouter des plumes naturelles ou synthétiques à votre guise! Activité à partir de 6 ans, même les adultes peuvent souffler leur boule de Noël ! Ouvert de 10 h à 12h et de 15h à 19h du 7 au 24 Décembre 2025. .
5 Avenue de la Gare Val-Fouzon 36210 Indre Centre-Val de Loire +33 7 89 99 57 81
