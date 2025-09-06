Journées Découverte Aviron Centre Nautique Trez Hir Plougonvelin
Journées Découverte Aviron Centre Nautique Trez Hir Plougonvelin samedi 6 septembre 2025.
Journées Découverte Aviron
Centre Nautique Trez Hir Bd de la mer Plougonvelin Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-06 14:00:00
fin : 2025-09-07 17:30:00
Date(s) :
2025-09-06
Si vous voulez découvrir les activités du club et faire une séance d’essai, venez nous rencontrer à l’occasion de nos journées Découverte, au centre nautique de la plage du Trez-Hir à Plougonvelin. On vous expliquera tout et vous pourrez vous inscrire.
L’AMP sera également présent à la journée des associations le 30 août à Keraudy. .
Centre Nautique Trez Hir Bd de la mer Plougonvelin 29217 Finistère Bretagne +33 6 82 74 71 22
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Journées Découverte Aviron Plougonvelin a été mis à jour le 2025-08-21 par OT IROISE BRETAGNE