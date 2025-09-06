Journées Découverte Aviron Centre Nautique Trez Hir Plougonvelin

Centre Nautique Trez Hir Bd de la mer Plougonvelin Finistère

Début : 2025-09-06 14:00:00

fin : 2025-09-07 17:30:00

2025-09-06

Si vous voulez découvrir les activités du club et faire une séance d’essai, venez nous rencontrer à l’occasion de nos journées Découverte, au centre nautique de la plage du Trez-Hir à Plougonvelin. On vous expliquera tout et vous pourrez vous inscrire.

L’AMP sera également présent à la journée des associations le 30 août à Keraudy. .

Centre Nautique Trez Hir Bd de la mer Plougonvelin 29217 Finistère Bretagne +33 6 82 74 71 22

