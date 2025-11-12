Journées découverte de la Médiation par le cheval Vayrac
route de saint martin, avant Malmartel Vayrac
Début : 2025-11-12 09:00:00
fin : 2025-11-22 17:00:00
2025-11-12 2025-11-15 2025-11-19 2025-11-22
Séances d’initiation à la médiation équine à Vayrac
Séances d’initiation à la médiation équine à Vayrac. Grâce à l’approche sensible du cheval, les participants explorent leurs émotions, comportements, réactions, voix et communication. Une autre façon de prendre soin de soi et d’appréhender le vivant
Organisé par les Nomades des Terres, sur réservation .
46110 Lot Occitanie +33 6 67 26 94 16
Introduction to equine mediation in Vayrac
Einführungsveranstaltungen zur Pferdevermittlung in Vayrac
Introduzione alla mediazione equina a Vayrac
Introducción a la mediación equina en Vayrac
