Journées découverte de la pêche au coup Ormoy
Journées découverte de la pêche au coup Ormoy vendredi 10 avril 2026.
Journées découverte de la pêche au coup
Ormoy Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-10
L ‘AAPPMA Les Amis de la Gaule ORMOY organise deux Journées Découverte de la pêche au coup le vendredi 10 avril et le samedi 11 avril.
Pour les enfants de 6 à 10 ans (5 jeunes maxi par séance).
Il est nécessaire pour les participants d’acquérir une carte de pêche Moins de 12 ans AAPPMA Ormoy à 8,00 € qui sera soit offerte ou intégralement remboursée par la Fédération de pêche de Haute-Saône. .
Ormoy 70500 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 79 85 56 83 maujeaneric@gmail.com
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English : Journées découverte de la pêche au coup
L’événement Journées découverte de la pêche au coup Ormoy a été mis à jour le 2026-03-26 par JUSSEY TOURISME
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