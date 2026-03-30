Journées découverte de la pêche au coup

Ormoy Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-10

L ‘AAPPMA Les Amis de la Gaule ORMOY organise deux Journées Découverte de la pêche au coup le vendredi 10 avril et le samedi 11 avril.

Pour les enfants de 6 à 10 ans (5 jeunes maxi par séance).

Il est nécessaire pour les participants d’acquérir une carte de pêche Moins de 12 ans AAPPMA Ormoy à 8,00 € qui sera soit offerte ou intégralement remboursée par la Fédération de pêche de Haute-Saône. .

Ormoy 70500 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 79 85 56 83 maujeaneric@gmail.com

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English : Journées découverte de la pêche au coup

L’événement Journées découverte de la pêche au coup Ormoy a été mis à jour le 2026-03-26 par JUSSEY TOURISME