Journées découverte des activités de l’association Vie de l’Art Sacré Salle siloé de l’ancien monastère sainte-Anne Bonlieu-sur-Roubion

Journées découverte des activités de l’association Vie de l’Art Sacré

Salle siloé de l’ancien monastère sainte-Anne 2 rue du monastère Bonlieu-sur-Roubion Drôme

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Les bénévoles de l’association Vie de l’Art Sacré proposent au public, de venir admirer les œuvres réalisées ou en cours de réalisation dans les domaines de la mosaïque et de l’iconographie.

Salle siloé de l’ancien monastère sainte-Anne 2 rue du monastère Bonlieu-sur-Roubion 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 21 93 07 42 vas@vasetdeviens.fr

English :

Volunteers from the Vie de l’Art Sacré association invite the public to come and admire mosaics and iconography, either completed or in progress.

German :

Die Freiwilligen des Vereins Vie de l’Art Sacré bieten der Öffentlichkeit die Möglichkeit, die Werke zu bewundern, die in den Bereichen Mosaik und Ikonografie geschaffen wurden oder gerade geschaffen werden.

Italiano :

I volontari dell’associazione Vie de l’Art Sacré offrono al pubblico la possibilità di ammirare le opere realizzate o in corso di realizzazione nei settori del mosaico e dell’iconografia.

Espanol :

Voluntarios de la asociación Vie de l’Art Sacré ofrecen al público la posibilidad de admirar obras realizadas o en curso de realización en los ámbitos del mosaico y la iconografía.

L’événement Journées découverte des activités de l’association Vie de l’Art Sacré Bonlieu-sur-Roubion a été mis à jour le 2025-08-30 par Montélimar Tourisme Agglomération