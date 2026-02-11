Journées Découverte des Thermes de Jonzac Thermes de Jonzac Jonzac

Journées Découverte des Thermes de Jonzac

Thermes de Jonzac Domaine d’Heurtebise Jonzac Charente-Maritime

Début : 2026-03-05

fin : 2026-05-07

2026-03-05 2026-04-02 2026-05-07 2026-06-11 2026-11-12

Visitez l’établissement thermal de Jonzac et découvrez les soins proposés avant de réserver.

Participez aux Journées Découverte, 5 dates de mars à novembre sur inscription obligatoire.

Thermes de Jonzac Domaine d’Heurtebise Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 1 42 65 24 24 jonzac@chainethermale.fr

English :

Visit the Jonzac spa and discover the treatments on offer before booking.

Take part in the Discovery Days, 5 dates from March to November, registration required.

