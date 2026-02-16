Journées découverte du Parapente Ecole de Parapente du Poitou Massognes
Journées découverte du Parapente Ecole de Parapente du Poitou Massognes mercredi 15 avril 2026.
Journées découverte du Parapente
Ecole de Parapente du Poitou 5 Rue de la Mairie Massognes Vienne
Tarif : 55 – 55 – 55 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15
fin : 2026-04-15
Date(s) :
2026-04-15 2026-04-16
Sur une journée, vous découvrirez le matériel, le site, le treuil, l’ambiance et le vol de plaine. Vous ferez une séance de gonflage qui vous permettra de ressentir les premières sensations du décollage. Enfin, vous vous envolerez en parapente biplace avec un moniteur qualifié.
Ecole de Parapente du Poitou 5 Rue de la Mairie Massognes 86170 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 49 96 32 88 cdvl.vienne@gmail.com
English : Journées découverte du Parapente
Over the course of a day, you’ll discover the equipment, the site, the winch, the atmosphere and the lowland flying. You’ll do an inflation session to experience the first sensations of take-off. Finally, you’ll take to the skies in a two-seater paraglider with a qualified instructor.
L’événement Journées découverte du Parapente Massognes a été mis à jour le 2026-02-14 par Office de Tourisme du Haut-Poitou