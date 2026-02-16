Journées découverte du Parapente Ecole de Parapente du Poitou Massognes

Journées découverte du Parapente

Ecole de Parapente du Poitou 5 Rue de la Mairie Massognes Vienne

Tarif : 55 – 55 – 55 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-15 2026-04-16

Sur une journée, vous découvrirez le matériel, le site, le treuil, l’ambiance et le vol de plaine. Vous ferez une séance de gonflage qui vous permettra de ressentir les premières sensations du décollage. Enfin, vous vous envolerez en parapente biplace avec un moniteur qualifié.

Ecole de Parapente du Poitou 5 Rue de la Mairie Massognes 86170 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 49 96 32 88 cdvl.vienne@gmail.com

English : Journées découverte du Parapente

Over the course of a day, you’ll discover the equipment, the site, the winch, the atmosphere and the lowland flying. You’ll do an inflation session to experience the first sensations of take-off. Finally, you’ll take to the skies in a two-seater paraglider with a qualified instructor.

