Journées découvertes à la piscine Bon Pasteur Piscine Bon Pasteur Metz

Journées découvertes à la piscine Bon Pasteur

Piscine Bon Pasteur 10 rue du Bon Pasteur Metz Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-02-23 00:00:00

fin : 2026-02-23

Date(s) :

2026-02-23

Réservation possible en ligne sur le site des piscines municipales ou en caisse à la piscine Belletanche, Lothaire et Luxembourg.Tout public

.

Piscine Bon Pasteur 10 rue du Bon Pasteur Metz 57070 Moselle Grand Est +33 3 87 55 55 02

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Reservations can be made online at the municipal swimming pool website or at the cash desk at the Belletanche, Lothaire and Luxembourg pools.

L’événement Journées découvertes à la piscine Bon Pasteur Metz a été mis à jour le 2026-02-18 par AGENCE INSPIRE METZ