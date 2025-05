Journées découvertes de la pélerie – Villaines-les-Rochers, 17 mai 2025 10:00, Villaines-les-Rochers.

Indre-et-Loire

Journées découvertes de la pélerie 1 Rue de la Cheneillère Villaines-les-Rochers Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-17 10:00:00

fin : 2025-05-18 19:00:00

Date(s) :

2025-05-17

2025-05-18

Découverte du métier de vannier et d’osiériculteurs. Différents ateliers et expositions sont proposés Vannier(e)s au travail, Atelier initiation pour les enfants, Concours de vannerie, thème les habits, Décorticage de l’osier avec différents procédés, Tressage de haies, vannerie géante

Découverte du métier de vannier et d’osiériculteurs. Différents ateliers et expositions sont proposés Vannier(e)s au travail, Atelier initiation pour les enfants, Concours de vannerie, thème les habits, Décorticage de l’osier avec différents procédés, Tressage de haies, vannerie géante et bien d’autre animation. Restauration sur site .

1 Rue de la Cheneillère

Villaines-les-Rochers 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 45 46 45 info@vannerie.com

English :

Discovery of the basket maker and wicker maker’s trade. Different workshops and exhibitions are proposed: Basket makers at work, initiation workshop for children, basketry competition, theme clothes, decorating wicker with different processes, braiding hedges, giant basketry

German :

Entdecken Sie den Beruf des Korbflechters und der Osiériculteurs. Es werden verschiedene Workshops und Ausstellungen angeboten: Korbflechter/innen bei der Arbeit, Einführungsworkshop für Kinder, Korbflechtwettbewerb, Thema Kleidung, Weidenschälen mit verschiedenen Verfahren, Heckenflechten, Riesenkorbflechterei

Italiano :

Scoperta del mestiere del cestaio e dell’artigiano del vimini. Sono previsti diversi laboratori e mostre: Cestai al lavoro, laboratorio introduttivo per bambini, concorso di cesteria, tema dell’abbigliamento, decorazione del vimini con diversi procedimenti, intreccio delle siepi, cesteria gigante

Espanol :

Descubrimiento del oficio de cestero y mimbrero. Se proponen diversos talleres y exposiciones: Cestería en acción, taller de iniciación para niños, concurso de cestería, tema de la ropa, decoración del mimbre con diferentes procedimientos, trenzado de setos, cestería gigante..

L’événement Journées découvertes de la pélerie Villaines-les-Rochers a été mis à jour le 2025-05-12 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme