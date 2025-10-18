Journées dédiées à l’architecture du MusVerre MusVerre Sars-Poteries

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-18T09:00:00 – 2025-10-18T18:00:00

Fin : 2025-10-19T09:00:00 – 2025-10-19T18:00:00

À l’occasion des journées de l’architecture, une programmation spéciale vous est proposée :

– Visite découverte accompagnée d’un focus sur l’architecture du musée

Samedi et dimanche à 15h – Réservation sur place

– Atelier famille autour de l’architecture

Réalisez en famille votre musée idéal en pliage et en collage.

Dimanche à partir de 15h – Sur réservation

MusVerre 76 rue du Général de Gaulle 59216 Sars-Poteries Sars-Poteries 59216 Nord Hauts-de-France 0359731616 http://musverre.lenord.fr https://fr-fr.facebook.com/musverre/;https://www.instagram.com/mus_verre/?hl=fr

©Département du Nord