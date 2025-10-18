Journées dédiées à l’architecture du MusVerre Sars-Poteries

Journées dédiées à l’architecture du MusVerre Sars-Poteries samedi 18 octobre 2025.

Journées dédiées à l’architecture du MusVerre

76 rue du Général de Gaulle Sars-Poteries Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18 09:00:00

fin : 2025-10-19 18:00:00

Date(s) :

2025-10-18 2025-10-19

À l’occasion des journées de l’architecture, une programmation spéciale vous est proposée

### – Visite découverte accompagnée d’un focus sur l’architecture du musée

Samedi et dimanche à 15h Réservation sur place

### – Atelier famille autour de l’architecture

Réalisez en famille votre musée idéal en pliage et en collage.

Dimanche à partir de 15h Sur réservation

À l’occasion des journées de l’architecture, une programmation spéciale vous est proposée

### – Visite découverte accompagnée d’un focus sur l’architecture du musée

Samedi et dimanche à 15h Réservation sur place

### – Atelier famille autour de l’architecture

Réalisez en famille votre musée idéal en pliage et en collage.

Dimanche à partir de 15h Sur réservation .

76 rue du Général de Gaulle Sars-Poteries 59216 Nord Hauts-de-France +33 3 59 73 16 16

English :

To mark the Journées de l’architecture, a special program is on offer:

### Discovery tour with a focus on the museum’s architecture

Saturday and Sunday at 3pm On-site booking

### Family workshop on architecture

As a family, create your ideal museum using folding and collage techniques.

Sunday from 3pm On reservation

German :

Anlässlich der Architekturtage wird Ihnen ein spezielles Programm angeboten:

### Entdeckungstour mit Fokus auf die Architektur des Museums

Samstag und Sonntag um 15 Uhr Reservierung vor Ort

### Familienworkshop zum Thema Architektur

Erstellen Sie mit der ganzen Familie Ihr ideales Museum durch Falten und Kleben.

Sonntag ab 15 Uhr Mit Reservierung

Italiano :

In occasione delle Giornate dell’architettura è previsto un programma speciale:

### Visita di scoperta con focus sull’architettura del museo

Sabato e domenica alle 15.00 Prenotazione in loco

### Laboratorio per famiglie sull’architettura

In famiglia, create il vostro museo ideale utilizzando tecniche di piegatura e collage.

Domenica dalle 15.00 Su prenotazione

Espanol :

Con motivo de las Jornadas de Arquitectura se ofrece un programa especial:

### Visita de descubrimiento centrada en la arquitectura del museo

Sábado y domingo a las 15.00 h Reserva en el museo

### Taller familiar sobre arquitectura

Cread en familia vuestro museo ideal utilizando técnicas de plegado y collage.

Domingo a partir de las 15.00 h Previa reserva

L’événement Journées dédiées à l’architecture du MusVerre Sars-Poteries a été mis à jour le 2025-10-11 par Hauts-de-France Tourisme