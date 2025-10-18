Journées dédiées à l’architecture du MusVerre Sars-Poteries
Journées dédiées à l’architecture du MusVerre Sars-Poteries samedi 18 octobre 2025.
Journées dédiées à l’architecture du MusVerre
76 rue du Général de Gaulle Sars-Poteries Nord
Début : 2025-10-18 09:00:00
fin : 2025-10-19 18:00:00
2025-10-18 2025-10-19
À l’occasion des journées de l’architecture, une programmation spéciale vous est proposée
### – Visite découverte accompagnée d’un focus sur l’architecture du musée
Samedi et dimanche à 15h Réservation sur place
### – Atelier famille autour de l’architecture
Réalisez en famille votre musée idéal en pliage et en collage.
Dimanche à partir de 15h Sur réservation
76 rue du Général de Gaulle Sars-Poteries 59216 Nord Hauts-de-France +33 3 59 73 16 16
English :
To mark the Journées de l’architecture, a special program is on offer:
### Discovery tour with a focus on the museum’s architecture
Saturday and Sunday at 3pm On-site booking
### Family workshop on architecture
As a family, create your ideal museum using folding and collage techniques.
Sunday from 3pm On reservation
German :
Anlässlich der Architekturtage wird Ihnen ein spezielles Programm angeboten:
### Entdeckungstour mit Fokus auf die Architektur des Museums
Samstag und Sonntag um 15 Uhr Reservierung vor Ort
### Familienworkshop zum Thema Architektur
Erstellen Sie mit der ganzen Familie Ihr ideales Museum durch Falten und Kleben.
Sonntag ab 15 Uhr Mit Reservierung
Italiano :
In occasione delle Giornate dell’architettura è previsto un programma speciale:
### Visita di scoperta con focus sull’architettura del museo
Sabato e domenica alle 15.00 Prenotazione in loco
### Laboratorio per famiglie sull’architettura
In famiglia, create il vostro museo ideale utilizzando tecniche di piegatura e collage.
Domenica dalle 15.00 Su prenotazione
Espanol :
Con motivo de las Jornadas de Arquitectura se ofrece un programa especial:
### Visita de descubrimiento centrada en la arquitectura del museo
Sábado y domingo a las 15.00 h Reserva en el museo
### Taller familiar sobre arquitectura
Cread en familia vuestro museo ideal utilizando técnicas de plegado y collage.
Domingo a partir de las 15.00 h Previa reserva
