Journées dégustations à l’épicerie Mets et Papilles CC des Alouettes – Sèvremoine

Journées dégustations à l’épicerie Mets et Papilles

CC des Alouettes – 8 rue Konrad Adenauer Sèvremoine Maine-et-Loire

Mets et Papilles vous invite à ses journées dégustations de Noël

On y est, décembre est arrivé !Tous les samedis jusqu’à Noël, l’épicerie Mets et Papilles vous propose une dégustation gratuite.

Samedi 6 décembre On commence en beauté avec le Muscat de Noël* signé Arnaud de Villeneuve . Avec ses notes vanillées, ses arômes de poire et de raisin et son expression douce et riche en bouche, il ne peut que vous plaire !

Il s’accordera très bien sur du foie gras ou du roquefort mais également avec des crumbles ou des bûches. Petit + si vous ajoutez une touche d’agrumes à vos plats, le combo avec le Muscat pourrait bien faire frétiller vos papilles.

Que vous le connaissiez ou non, nous serons ravis de vous le proposer !

Samedi 13 décembre café de Noël

Samedi 20 décembre tartinables

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. .

CC des Alouettes – 8 rue Konrad Adenauer Sèvremoine 49450 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 29 47 56 contact@mets-et-papilles.fr

English :

Mets et Papilles invites you to its Christmas tasting days

