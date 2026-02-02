Journées des Artisans d’Art Vouvant Village de Peintres Place de l’Église Vouvant

Journées des Artisans d’Art Vouvant Village de Peintres

Place de l’Église Nef Théodelin Vouvant Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 10:00:00

fin : 2026-04-06 18:30:00

Date(s) :

2026-04-04 2026-04-05 2026-04-06

Association Vouvant Village de Peintres Journées des Artisans d’Art

Du 4 au 6 avril.

7 Artisans d’Art seront heureux de vous accueillir ! CBy Nath, Gwen Deborne, AJTY Créations, Caroline Mennefile, Clémence Naud, Penny GP, Paul Valoteau.

Nef Théodelin

– ouvert le samedi de 15h à 18h30,

– ouvert le dimanche et le lundi de 10h à 18h30

Entrée gratuite .

Place de l’Église Nef Théodelin Vouvant 85120 Vendée Pays de la Loire +33 6 82 17 17 24

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English :

Association Vouvant Village de Peintres Arts and Crafts Days

L’événement Journées des Artisans d’Art Vouvant Village de Peintres Vouvant a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin