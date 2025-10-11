Journées des Ateliers d’Artistes d’Occitanie 2025 Bruno Joseph Pern

Journées des Ateliers d’Artistes d’Occitanie 2025 Bruno Joseph Pern samedi 11 octobre 2025.

Journées des Ateliers d’Artistes d’Occitanie 2025 Bruno Joseph

3025 route dame Hélène Pern Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 14:00:00

fin : 2025-10-12 18:00:00

Date(s) :

2025-10-11

Dans le cadre de la Journée des Ateliers d’Artistes d’Occitanie, l’artiste Bruno Joseph vous ouvre les portes de son atelier

Dans le cadre de la Journée des Ateliers d’Artistes d’Occitanie, l’artiste Bruno Joseph vous ouvre les portes de son atelier.

Sculpture, peinture.

« Depuis une vingtaine d’années, je travaille sur des thèmes en lien avec ma vie personnelle et certains centres d’intérêt qui m’interpellent personnages, labyrinthes, chemins de vie, songes/rêveries… Ma technique de prédilection est l’huile même si depuis 2 ans j’ai fait une petite parenthèse en aquarelle de manière très abstraite.

Mon travail en volume est décliné à travers plusieurs thèmes les totems, les portes, le nu… J’utilise principalement trois matériaux la pierre, le bois et la terre. » Bruno Joseph

L’atelier est accessible en poussette

L’atelier est accessible aux personnes à mobilité réduite .

3025 route dame Hélène Pern 46170 Lot Occitanie +33 6 33 60 93 69 jobrun@orange.fr

English :

As part of the « Journée des Ateliers d’Artistes d’Occitanie », artist Bruno Joseph opens the doors of his studio

German :

Im Rahmen des Tages der Künstlerateliers in Okzitanien öffnet Ihnen der Künstler Bruno Joseph die Türen seines Ateliers

Italiano :

Nell’ambito della Journée des Ateliers d’Artistes d’Occitanie, l’artista Bruno Joseph vi aprirà le porte del suo studio

Espanol :

En el marco de la Journée des Ateliers d’Artistes d’Occitanie, el artista Bruno Joseph le abrirá las puertas de su taller

L’événement Journées des Ateliers d’Artistes d’Occitanie 2025 Bruno Joseph Pern a été mis à jour le 2025-08-18 par OT Cahors Vallée du Lot