Journées des Ateliers d’Artistes d’Occitanie 2025 Léah Desmousseaux Escamps

Journées des Ateliers d’Artistes d’Occitanie 2025 Léah Desmousseaux

784 chemin du mas de Fraysse Escamps Lot

Début : 2025-10-11 14:00:00

fin : 2025-10-12 19:00:00

2025-10-11

Dans le cadre de la Journée des Ateliers d’Artistes d’Occitanie, la photographe Léah Desmousseaux vous ouvre les portes de son atelier.

Leah Desmousseaux est née en 1995 à Cahors. Diplômée de l’École des Beaux-Arts de Nantes, elle vit et travaille aujourd’hui dans le Lot à Escamps, en Occitanie. Elle poursuit une recherche photographique onirique autour de la mémoire minérale et de la matérialité de l’image.

L’atelier est accessible en poussette.

L’atelier est accessible aux personnes à mobilité réduite. .

784 chemin du mas de Fraysse Escamps 46230 Lot Occitanie +33 6 17 05 86 58 leah.desmousseaux@gmail.com

English :

As part of the Journée des Ateliers d’Artistes d’Occitanie, photographer Léah Desmousseaux opens the doors of her studio

German :

Im Rahmen des Tages der Künstlerateliers in Okzitanien öffnet Ihnen die Fotografin Léah Desmousseaux die Türen ihres Ateliers

Italiano :

Nell’ambito della Giornata degli studi degli artisti di Occitanie, la fotografa Léah Desmousseaux vi apre le porte del suo studio

Espanol :

En el marco del Día del Estudio de los Artistas de Occitanie, la fotógrafa Léah Desmousseaux le abre las puertas de su estudio

